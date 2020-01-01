Рейтинг бойцов

Российские бойцы – важная часть UFC. Чтобы лучше понимать позиции и перспективы каждого, мы собрали всех (и мужчин, и женщин) в одном месте и распределили их на шесть кластеров – от чемпионов и претендентов до тех, кто далеки от топ-15 дивизионов. В зависимости от результатов и ситуации с карьерой место бойцов будет меняться, а сам рейтинг – регулярно обновляться. Следим вместе с автором Спортса’’ Артемом Нагорным.

Чемпионы

Магомед Анкалаев Полутяжелый вес Место 4 Рейтинг UFC Чемпион Алекс Перейра Подробнее Магомед Анкалаев Пятый чемпион UFC из России! Самый разносторонний полутяжеловес UFC наконец-то забрал долгожданный титул. Погоня за поясом завершилась победой единогласным решением над Алексом Перейрой. Теперь нас ждет реванш – у Анкалаева есть все инструменты, чтобы защитить пояс.

Близки к титулу

Махачев Ислам Легкий вес Место 1 Рейтинг UFC 1 Джек Делла Маддалена Подробнее Махачев Ислам Сейчас Махачев – официально не чемпион. Он лишился титула со стартом поединка между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой и теперь считается №1 в легком весе. Конечно, понятно, что в следующем бою он точно не вернется в 70 кг – его ждет столкновение с новым чемпионом полусреднего веса Джеком Делла Маддаленой. Бой за наследие на UFC 322. Арман Царукян Легкий вес Место 3 Рейтинг UFC 2 Арман Царукян Травма спины, полученная накануне взвешивания перед главным поединком в карьере против Ислама Махачева, не только лишила Царукяна шанса на реванш и пояса прямо сейчас, но и в ближайшем будущем: новый чемпион Илия Топурия не собирается давать ему шанс, а UFC не хочет подталкивать его к этому. Этой осенью Царукян подерется против Дэна Хукера – нужно побеждать ярко. Петр Ян Легчайший вес Место 5 Рейтинг UFC 3 Петр Ян После победы на классе над Маркусом МакГи Петра Яна можно считать настоящим претендентом. Других вариантов не так много: Умара Нурмагомедова будут дополнительно тестировать после поражения в чемпионском поединке, Кори Сэндхаген и Мераб Двалишвили подерутся за титул, а Шон О’Мэлли теперь, кажется, будет снова драться в легких трехраундовых боях. Вероятно, теперь Яну нужно просто ждать шанса. Мовсар Евлоев Полулегкий вес Место 6 Рейтинг UFC 1 Мовсар Евлоев В последнем поединке Мовсар Евлоев победил Алджамейна Стерлинга в вязком грэпплинг-матче, показав высочайший уровень мастерства. К сожалению, UFC не очень ценят навыки Евлоева: они недовольны отсутствием финишей и яркой работы в медиа. После отмены поединка против Аарона Пико его обошел Лерон Мерфи. Похоже, придется доказывать статус претендента в следующем бою.

В топе рейтинга

Умар Нурмагомедов Легчайший вес Место 2 Рейтинг UFC 2 Марио Баутиста Подробнее Умар Нурмагомедов Умар Нурмагомедов обидно оступился у самой вершины дивизиона – помешала дикая функционалка Мераба Двалишвили и травма руки, полученная в начале поединка. Новый соперник Нурмагомедова – крепкий Марио Баутиста. Непростой поединок, победа в котором закрепит Умара в топе дивизиона. Александр Волков Тяжелый вес Место 7 Рейтинг UFC 2 Жаилтон Алмейда Подробнее Александр Волков Для Александра Волкова все достаточно прозрачно. UFC решили не обращать внимание на спорное судейское решение и просто отдали бой за титул Сирилу Гану. Волков же подерется в одном карде с чемпионом и претендентом – будет шанс показать себя на большом турнире против тяжелого соперника. Сергей Павлович Тяжелый вес Место 8 Рейтинг UFC 3 Сергей Павлович Павлович закрыл два поражения Тому Аспиналлу и Александру Волкову двумя победами против Жаирзиньо Розенстрайка и Валдо Кортеса-Акосты. Но оправился ли он до конца? Кажется, нет. Павлович все еще выглядит достаточно скованным, будто опасается. Побеждать получается, но чтобы вернуть ауру устрашающего нокаутера – нужно рисковать.

Середняки

Тагир Уланбеков Наилегчайший вес Место 9 Рейтинг UFC 12 Тагир Уланбеков Тагир Уланбеков провел конкурентный поединок против крепкого Азата Максума, вышедшего на коротком уведомлении. Положение в дивизионе после этого серьезно не улучшилось – Уланбекова обходят более активные и яркие бойцы. Нужно драться чаще – пик подходит к завершению. Никита Крылов Полутяжелый вес Место 10 Рейтинг UFC 12 Никита Крылов Никита Крылов не дрался более двух лет из-за травмы и тяжелого восстановления. До простоя он шел на серии из трех побед над солидными соперниками, но, похоже, за время простоя весь импульс иссяк: два поражения подряд и совсем неясное будущее. Азамат Мурзаканов Полутяжелый вес Место 11 Рейтинг UFC 11 Александр Ракич Подробнее Азамат Мурзаканов Мурзаканов уверенно разобрался с Брендсоном Рибейро. Теперь его ждет бой, который может придвинуть его максимально близко к титулу. Соперник – техничный и высокий Александр Ракич. Будет очень трудно, но в случае победы, особенно досрочной, можно рассчитывать на титульник. Яна Сантос Легчайший вес Место 12 Рейтинг UFC 10 Мэйси Чиассон Подробнее Яна Сантос Яна Куницкая победила второй раз за год – перебила Мишу Тейт в первых двух раундах, отдав последний в партере. Победа на одной из пионерок женского ММА не изменила ее позиций. Следующий бой она проведет в октябре против Мэйси Чиассон. Роман Копылов Средний вес Место 17 Рейтинг UFC 15 Роман Копылов К сожалению, Роман Копылов не прошел проверку Пауло Костой на UFC 318. Что теперь? Пока что Копылов остается в пределах топ-15, но, кажется, это ненадолго. Нужно начинать все заново: победить в нескольких боях и снова добиться поединка с соперником из топ-10. Дарья Железнякова Легчайший вес Место 22 Рейтинг UFC 15 Луана Сантос Подробнее Дарья Железнякова Дарья Железнякова отличилась на турнире в Баку – прекрасный поединок против Мелиссы Муллинс украсил прелимы. Победа подкинула Железнякову в топ-15 легчайшей весовой категории, но борьбу все же надо подтягивать. В следующий раз она выйдет в октагон против Луаны Сантос. Ризван Куниев Тяжелый вес Место 27 Рейтинг UFC 15 Ризван Куниев Куниев получил невероятный аванс от UFC после победы нокаутом на Претендентской серии – бой против топового Кертиса Блейдса. Взять промоушен сразу не вышло: в близком поединке раздельное решение ушло Блейдсу. Тяжеловеса без побед в UFC поставили на 15-е месте в рейтинге.

Стремятся в топ-15

Шарабутдин Магомедов Средний вес Место 13 Рейтинг UFC - Шарабутдин Магомедов Шара Буллет закрыл поражение от Майкла Пейджа кровавой победой над Марком-Андре Баррио. Один из самых ярких и обаятельных (в своей манере, конечно) бойцов ростера снова ставит планы по абордажу топ-15. Победа в следующем поединке против Пауло Косты обеспечит ему высокую позицию. Ринат Фахретдинов Полусредний вес Место 15 Рейтинг UFC - Ринат Фахретдинов Уникальный случай: Ринат Фахретдинов сейчас идет на лучшем рекорде в UFC, если не учитывать Ислама Махачева (24-1-1), но получить по-настоящему серьезного и звездного соперника никак не может. Уже три года он раз в полгода бьет крепких середняков – возможно, после яркой победы над Андреасом Густафссоном он, наконец, получит мощный вызов. Икрам Алискеров Средний вес Место 16 Рейтинг UFC - Чжун Ен Парк Подробнее Икрам Алискеров В 2024 году Икрам Алискеров решился на отчаянный шаг: вышел на коротком уведомлении против одного из сильнейших бойцов среднего веса Роберта Уиттакера и, к сожалению, проиграл. Сейчас Алискеров восстанавливает позиции. Первый шаг уже сделан: Андре Муниз нокаутирован в первом раунде. Ждем поединка против Парка. Азамат Бекоев Средний вес Место 24 Рейтинг UFC - Азамат Бекоев Азамат Бекоев – самый яркий российский проспект в UFC на данный момент. Бекоев ворвался в промоушен на UFC 311, быстро нокаутировав Зака Риса в первом раунде, после чего продолжил серию против Райана Лодера – снова нокаут в первом раунде.

Далеко от топ-15

Саид Нурмагомедов Легчайший вес Место 14 Рейтинг UFC - Саид Нурмагомедов Саид Нурмагомедов постепенно переходит в категорию эффектных бойцов второго эшелона. У него в арсенале гигантский запас разнообразных приемов в стойке и партере, но, кажется, недостает физических данных и расчетливости. Сейчас Нурмагомедов идет на серии из двух поражений подряд. Грустно. Муслим Салихов Полусредний вес Место 19 Рейтинг UFC - Муслим Салихов Похоже, сейчас Салихов – боец для эффектных, красивых поединков без турнирной ценности. Он идет на серии из трех побед, но закрепиться в топ-15 уже вряд ли получится – там слишком много молодых и физически крепких бойцов. При этом 40-летний Салихов все еще может появиться в соглавном поединке одного из неномерных турниров – для этого есть все нужные качества. Нокаут против Карлоса Лила подтверждает. Вячеслав Борщев Легкий вес Место 20 Рейтинг UFC - Вячеслав Борщев Новое поражение Борщева – на этот раз от ударника Терренса Маккинни. Оно стало для него пятым в UFC. 3-5-1 – слабый рекорд, но Борщева пока не увольняют. Вероятно, UFC нравятся его яркие поединки и ударный стиль. Победы нужны – следующее поражение может стать последним в UFC. Алиасхаб Хизриев Средний вес Место 21 Рейтинг UFC - Алиасхаб Хизриев Хизриев испытывает очень большие проблемы с периодичностью боев. Он провел поединок на Претендентской серии Даны Уайта в 2020-м, первый бой в UFC – в 2022-м, а второй (и последний на данный момент) – в 2024-м. После таких редких выступлений делать выводы очень сложно. Ирина Алексеева Легчайший вес Место 23 Рейтинг UFC - Ирина Алексеева После быстрой победы в первом поединке Алексеева попала в полосу неудач. В октябре-2023 она впервые проиграла а уже в июле-2024 – получила дисквалификацию за допинг. Алексеева вернулась на турнире UFC в Баку, но неудачно – поражение от Клаудии Сигулы. Андрей Пуляев Средний вес Место 25 Рейтинг UFC - Андрей Пуляев Пуляев закрыл поражение в стартовом поединке – победа нокаутом против Ника Кляйна вернула его на радары. Но нужно продолжать расти и нокаутировать – следующие соперники будут более мастеровитыми. Байсангур Сусуркаев Средний вес Место 26 Рейтинг UFC - Байсангур Сусуркаев Сокомандник Чимаева Байсангур Сусуркаев ворвался в UFC всего через четыре дня после победы на Претендентской серии. Досрочно победил Эрика Нолана, а теперь, похоже, подерется 22 ноября против Эрика Макконико. Быстрый старт.

