Инвестируйте на бирже с «Открытие Брокер»
- Быстрый стартРегистрация в системе торгов Московской биржи / системе клиринга НКЦ производится согласно технологическим особенностям: http://moex.com/a788Открытие счета онлайн и доступ к торгам уже сегодняДля дистанционного заключения договора необходима подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги» или идентификация в системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
- Без минимального порогаПокупайте акции, облигации и валюту на любую сумму
- Без скрытых комиссийОзнакомиться с полной информацией о тарифах можно в приложениях № 2 и № 2а к договору на брокерское обслуживание и договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер»Комиссия брокера взимается только при совершении сделок
- Без сложных программТоргуйте через личный кабинет или мобильное приложение
- Оперативные переводыПростота и оперативность зачисления и вывода денег
- Экономия времениВсе сервисы в личном кабинете или мобильном приложенииПод «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер»