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Игровой ноутбук, превосходящий все ожидания!
Компактный OMEN 15 можно взять с собой куда угодно. Оцените производительность процессора Intel® и видеокарты NVIDIA®, яркий экран с быстрым откликом и длительное время автономной работы
Мощность OMEN 15 не уступает настольным ПК
Игровой ноутбук с процессором Intel® 11-го поколения, графикой NVIDIA® GeForce® и системой охлаждения OMEN Tempest. Мощь ПК в компактном корпусе ноутбука
Intel® Core™ 10-го поколения
Поддержка опционального модуля Wi-Fi 6 и опционального интерфейса Thunderbolt™ 3 обеспечит стабильное соединение, быструю загрузку и бесперебойную трансляцию видеоконтента
Windows 10
Будьте уверены в своих возможностях — используйте улучшенную версию привычной ОС
Экран Full HD с антибликовым покрытием и частотой 144 ГГц
Забудьте о раздражающих задержках и размытом изображении. На экране с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1080p игровой процесс всегда будет четким и плавным
NVIDIA® G-SYNC
Подсветка четырех независимых зон разными цветами RGB. Клавиши WASD выделены для более точного управления. Простое управление с помощью приложения OMEN Command Center
ОЗУ DDR4
DDR4 эффективнее, надежнее и быстрее. Расширение полосы пропускания дает рост производительности всех процессов для эффективной работы в многозадачном режиме и высокой скорости обработки компьютерных игр
HD-камера HP Wide Vision
Благодаря широкому углу обзора (до 88 градусов) вы можете устраивать видеоразговоры со всей семьей или друзьями, не беспокоясь о качестве изображения