К обучениюИГРАТЬ ДАЛЬШЕГлавнаяКак игратьКак разгадывать ребусыВ каждом ребусе зашифровано одно слово или одна фамилияЭти слова и фамилии имеют отношение к «Спартаку» или «Зениту»Ребусы читаются слева направо. Знак + соединяет части слова в одноЗапятые слева от картинки – надо убрать буквы в начале словаЗапятые справа от картинки – надо убрать буквы в конце словаЦифры над картинкой – надо переставить буквы в слове местамиА=Б – замените букву в исходном слове на другуюТекст или картинка внутри буквы – попробуйте произнести это вслухК обучению18+Загадки неиз легких, но Выотлично справляетесь!Регистрируйтесь на Winline с промокодом WD12 до 15 мая включительноПобедитель будет выбран случайным образомРезультаты будут опубликованы 16.05 в соцсетях WinlineЗабрать бонусПродолжить10/10Регистрируйтесь на Winline с промокодом WD12 до 15 мая включительно. Победитель будет выбран случайным образом. Результаты будут опубликованы 16.05 в соцсетях WinlineСЫГРАТЬ ЕЩЕЗАБРАТЬ БОНУС+пас+КАТЕР=спартак+КВИН+си=квинси++в(г)лади+а+тор=гладиатор++му+кун+ку=мукункув+а+ноли=ваноли+дзен+кит=зенит++вар+шац+винлайн=аршавин+петр+маяковский=петровский++КО(Е)РЖ+ак-47+плов=кержаковв+и+жара=виражПроверитьсдаюсь