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Как разгадывать ребусы

  1. В каждом ребусе зашифровано одно слово или одна фамилия
  2. Эти слова и фамилии имеют отношение к «Спартаку» или «Зениту»
  3. Ребусы читаются слева направо. Знак + соединяет части слова в одно
  4. Запятые слева от картинки – надо убрать буквы в начале слова
  5. Запятые справа от картинки – надо убрать буквы в конце слова
  6. Цифры над картинкой – надо переставить буквы в слове местами
  7. А=Б – замените букву в исходном слове на другую
  8. Текст или картинка внутри буквы – попробуйте произнести это вслух
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