«Ювентус» взял Лигу чемпионов, а Кьеза забил в финале.
Твоей мечтой была победа в Лиге чемпионов, но твои ходы иногда были слишком консервативны. «Юве» побеждает в Италии, но для Европы нужен другой подход.
Да, результаты просели, но у тебя полно денег, а финансовый фэйр-плей больше не действует – ты быстро наберешь звездный состав.
В итоге у тебя ни побед, ни Суперлиги.
Болельщики других клубов только молча завидуют.
...но не добились с ней ничего.
Минимум затрат, максимум эффективности – вот твое кредо.
Роман Абрамович уволил тебя и отдал клуб профессионалам.
Новичкам понадобилось время, чтобы привыкнуть к требованиям клуба и скоростям еврокубков, но поколение оказалось очень талантливым. Теперь Ровелла и Локателли доминируют в центре поля, Распадори великолепно атакует из глубины, а на подходе Лоренцо Кьеза – одареннее старшего брата.
Принимай решения и приведи клуб к успеху
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