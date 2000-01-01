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«Ювентус»
«Челси»
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Сколько раз «Ювентус» побеждал в Лиге/Кубке чемпионов?
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Кто в «Ювентусе» лучше реализовывал пенальти?
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Сколько лет подряд «Ювентус» выигрывал Серию А перед сезоном-2020/21?
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Кому принадлежит рекорд «Юве» по голам в одном розыгрыше Лиги чемпионов?
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Кто забил больше штрафных за «Юве»?
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Сколько голов забил Федерико Кьеза в первом сезоне за «Юве»?
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Кто был признан лучшим игроком Серии А-2019/20?
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Кто стал лучшим ассистентом «Ювентуса» в прошлом сезоне?
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Кто носил 10-й номер перед Дибалой?
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Сколько раз «Ювентус» проигрывал скудетто в эпоху Аллегри?
ответить
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Кто из них лучший бомбардир в истории «Челси»?
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Кто из этих тренеров выиграл больше трофеев с «Челси»?
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Когда Фрэнк Лэмпард пришел в «Челси»?
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Сколько голов за «Челси» в АПЛ забил Джон Терри?
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За трансфер какого футболиста «Челси» заплатил больше?
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Кто из этих футболистов – рекордная продажа в истории «Челси»?
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Тренеры из какой страны суммарно завоевали для «Челси» больше трофеев?
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Легионеры из какой страны забили за «Челси» больше голов?
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У какого клуба «Челси» чаще всего покупал футболистов в XXI веке?
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Кто из вратарей «Челси» – рекордсмен Лиги чемпионов по количеству сухих матчей в одном розыгрыше?
ответить
Тебе удалось полностью изменить «Юве». Новый тренер, игроки, новый атакующий футбол. Все это было слишком рискованно и привело к небольшому спаду в результатах, но вера в тренера и выбранный путь оправдала себя.

«Ювентус» взял Лигу чемпионов, а Кьеза забил в финале.

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Как истинный ювентино, ты считаешь любой шаг с вершины заведомым поражением и презираешь фразу «шаг назад, два шага вперед». Это достойная позиция, но в ней есть минус – отказ от перемен приводит к стагнации.

Твоей мечтой была победа в Лиге чемпионов, но твои ходы иногда были слишком консервативны. «Юве» побеждает в Италии, но для Европы нужен другой подход.

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Создание Суперлиги с огромными стартовыми бонусами и мощным телевизионным контрактом сделало «Ювентус» одним из богатейших клубов мира и вывело из юрисдикции УЕФА.

Да, результаты просели, но у тебя полно денег, а финансовый фэйр-плей больше не действует – ты быстро наберешь звездный состав.

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Ставка на привычный путь не сработала: лига пригрозила банкротством, едва тебе стоило заикнуться о компенсации, а выбор в пользу итальянской молодежи стоил тебе огромных потерь – таланты в Серии А стоят недешево.

В итоге у тебя ни побед, ни Суперлиги.

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Тебе удалось привести «Челси» на вершину – теперь трофейную комнату на «Стэмфорд Бридж» нужно расширять.

Болельщики других клубов только молча завидуют.

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Через 10 лет спортивные журналисты все еще будут удивляться, как менеджеры Абрамовича собрали настолько звездную команду...

...но не добились с ней ничего.

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Фильм «Человек, который изменил все» пересняли – теперь он про твое грамотное управление лондонским клубом.

Минимум затрат, максимум эффективности – вот твое кредо.

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Ну что, «Челси» вылетел в чемпионшип.

Роман Абрамович уволил тебя и отдал клуб профессионалам.

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Ты – новый управляющий директор «Юве». Выбери цель и стратегию развития клуба:
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Клуб потерял нападающего на излете трансферного окна. Как поступишь?
Дибала и Кьеза разрывают соперников, но стилистически они совершенно разные. Кто станет центром игры?
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Новичкам понадобилось время, чтобы привыкнуть к требованиям клуба и скоростям еврокубков, но поколение оказалось очень талантливым. Теперь Ровелла и Локателли доминируют в центре поля, Распадори великолепно атакует из глубины, а на подходе Лоренцо Кьеза – одареннее старшего брата.

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Нужно определить основной вектор трансферной политики. Кого будешь брать?
Ты обновил защиту и усилил атаку, но Лигу чемпионов еще не выиграл. Что делать?
Ты обновил защиту и усилил атаку, но Лигу чемпионов еще не выиграл. Что делать?
Райола просит отпустить Де Лигта в «Барсу» за 130 миллионов евро, а взамен обещает бесплатно привести Романьоли. Твой ответ?
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Какой будет трансферная политика твоего «Ювентуса»?
Правительство открыло стадионы после пандемии, но ограничило заполняемость 75% от арены. Что делать с ценами на билеты?
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Аренда Мораты скоро закончится. Он забил около 40 мячей за два года, но в паре важных матчей не реализовал выходы один на один – и команда проигрывала. Выкуп стоит 35 миллионов евро. Что сделаешь?
Моджи и Джираудо пробились в Европейский суд и могут наказать итальянские власти за несправедливое обвинение в Кальчополи. Твой ход?
«Ньюкасл» предложил 100 миллионов евро за Кьезу. Что делать?
Победы в судах поставили УЕФА на место. Перес предлагает возродить проект Суперлиги. Что ответишь?
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Тебя назначили управляющим менеджером «Челси». Пора принимать первое важное решение.
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Абрамович дал 100 миллионов фунтов на трансферы. Кого купим на все деньги?
Мэр Лондона просит зачислить в клубную академию своего внука, который по мячу-то не всегда попадает. А взамен обещает помочь с модернизацией стадиона.
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Перес и Аньелли снова зовут в Суперлигу. Обещают большие деньги, но местные фанаты явно против такого поворота. Что будем делать?
Ого, нам предлагают бесплатно взять и Месси, и Криштиану. Вот только им на двоих почти 75 лет. Берем?
УЕФА говорит, что непомерными тратами мы нарушили финансовый фэйр-плей – грозят отстранением без еврокубков. Как отреагируем?
Богатый президент государства с сомнительной репутацией покупает команду Премьер-лиги и просит вас поддержать его. Поддержим?
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После серии неудач клубу нужно встряхнуться и прийти в себя. Что делать?
Ромелу Лукаку недоволен упавшими амбициями и хочет уйти в другой клуб. Что делаем?
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Ветераны «Челси», недовольные происходящим, создали новый футбольный клуб «Чиллси» и зарегистрировались в Любительскую лигу. Как отреагируем?
Команда играет хорошо, но пока не попадает даже в еврокубки. Футболисты верят в тренера, но результаты не впечатляют. Что сделаете?
В результате вашего управления у «Челси» появилось 200 миллионов фунтов свободных средств. Куда вложим?
Несколько возрастных звезд хотят продлить контракт на улучшенных условиях. Но это означает, что у нас не хватит денег на новые контракты молодым игрокам. Что решаем?
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