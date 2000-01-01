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НА что ставишь? НА что ставишь? НА что ставишь? НА что ставишь? НА что ставишь? НА что ставишь? НА что ставишь? НА что ставишь? НА что ставишь? НА что ставишь? НА что ставишь? НА что ставишь? НА что ставишь? НА что ставишь? НА что ставишь?