Тренируюсь с HONOR

Новая модель смарт-часов HONOR Watch GS Pro – выбор бывалого путешественника и мультиспортсмена. Этот гаджет переживет с вами любой поход и самую жесткую тренировку: часы прошли серьезные международные испытания и устойчивы к перепаду температуры, давления, к воде, загрязнениям и даже ударам. И все это может длиться 25 дней без подзарядки.
Другие функции:
Устойчивы к перепаду температуры и давления, к воде, загрязнениям, ударам
Построение обратного маршрута – чтобы не заблудиться на незнакомой местности
HONOR и Sports.ru запускают конкурс для всех любителей спорта и активного образа жизни.
Условия простые: выкладывайте в ленту Instagram фото, на котором изображено самое необычное или крутое место, где вы тренировались.
Берег океана? Стадион «Сантьяго Бернабеу»? Отлично! Только не забудьте поставить
в описание хэштег #тренируюсьсHONOR. Из всей этой красоты мы соберем
галерею – оценить креативы и выбрать своего победителя можно будет на сайте проекта.