Тренируюсь с HONOR

HONOR Watch GS Pro

Cмарт-часы для профи и любителей приключений
Новая модель смарт-часов HONOR Watch GS Pro – выбор бывалого путешественника и мультиспортсмена. Этот гаджет переживет с вами любой поход и самую жесткую тренировку: часы прошли серьезные международные испытания и устойчивы к перепаду температуры, давления, к воде, загрязнениям и даже ударам. И все это может длиться 25 дней без подзарядки.
Другие функции:
  • Устойчивы к перепаду температуры и давления, к воде, загрязнениям, ударам
  • Построение обратного маршрута – чтобы не заблудиться на незнакомой местности
  • Держат заряд до 25 дней
  • Более 100 режимов тренировок
  • Встроенные динамики и микрофон
Смотреть
Тренируюсь с HONOR

Конкурс

HONOR и Sports.ru запускают конкурс для всех любителей спорта и активного образа жизни. Условия простые: выкладывайте в ленту Instagram фото, на котором изображено самое необычное или крутое место, где вы тренировались.

Берег океана? Стадион «Сантьяго Бернабеу»? Отлично! Только не забудьте поставить в описание хэштег #тренируюсьсHONOR. Из всей этой красоты мы соберем галерею – оценить креативы и выбрать своего победителя можно будет на сайте проекта.

Забыли сказать – двое авторов лучших вариантов получат призы: смарты-часы HONOR Watch GS Pro за первое место и HONOR Watch ES – за второе. Подробные правила участия в конкурсе
О призах
Тренируюсь с HONOR

Гайд по смарт-часам

Тренируюсь с HONOR

Тест-драйвы

Тренируюсь с HONOR