Тренируюсь с HONOR

HONOR и Sports.ru запускают конкурс для всех любителей спорта и активного образа жизни. Условия простые: выкладывайте в ленту Instagram фото, на котором изображено самое необычное или крутое место, где вы тренировались.



Берег океана? Стадион «Сантьяго Бернабеу»? Отлично! Только не забудьте поставить в описание хэштег #тренируюсьсHONOR . Из всей этой красоты мы соберем галерею – оценить креативы и выбрать своего победителя можно будет на сайте проекта.



Забыли сказать – двое авторов лучших вариантов получат призы: смарты-часы HONOR Watch GS Pro за первое место и HONOR Watch ES – за второе.