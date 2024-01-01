Зеленый шар.
Зеленый шар.
Флаги.

Вызов в сборную
на Евро

Попробуй себя в роли главного тренера –
приглашай футболистов в сборные на Евро-2024
  • Цифра один.
    Отвечай на вопросы, набирай очки рейтинга и поднимайся в таблице лидеров
    Стрелка.
  • Цифра два.
    Получай бонусные очки — делай ставки или делись игрой с друзьями
    Кружок.
    Кружок.
  • Цифра два.
    Участвуй в розыгрыше призов
    Макбук.
    Стрелка.
Логотип Сирены.

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Футболист.Футболист, правильная картинка.
Футболист.Футболист, правильная картинка.
Футболист.Футболист, правильная картинка.
Футболист.Футболист, правильная картинка.
Футболист.Футболист, правильная картинка.
Футболист.Футболист, правильная картинка.
Футболист.Футболист, правильная картинка.
Футболист.Футболист, правильная картинка.
Футболист.Футболист, правильная картинка.
Футболист.Футболист, правильная картинка.
Футболист.Футболист, правильная картинка.
Футболист.Футболист, правильная картинка.
Футболист.Футболист, правильная картинка.
Футболист.Футболист, правильная картинка.
Футболист.Футболист, правильная картинка.
Футболист.Футболист, правильная картинка.
Футболист.Футболист, правильная картинка.
Футболист.Футболист, правильная картинка.
Раунд 1
1/9

В какую сборную пригласишь Криштиану Роналду?

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Твой результат за первый раунд:

0
очков

Таблица розыгрыша

Попасть в турнирную таблицу и участвовать в розыгрыше призов могут только игроки, набравшие 21 балл. Чтобы получить бонусные баллы, активируй промокод на сайте или в приложении «Лиги Ставок» и заключай пари (каждые 500 ₽ принесут 1 балл) или делись игрой с друзьями (1 шер = 1 балл; но не более трех шеров в день).

Промокод не найден

Призы

Дивизион 1

Дивизион 1

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Дивизион 2

Дивизион 2

iphone

Дивизион 3

Дивизион 3

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Играй
по правилам!

Проходи игру и набирай баллы для рейтинга. За каждый правильный ответ ты получишь 1 балл.

Попасть в турнирную таблицу и участвовать в розыгрыше призов ты сможешь только после того, как наберешь 21 балл. В игре это сделать невозможно, так как в двух раундах всего 18 вопросов.

Есть два способа добрать недостающие баллы:

  1. Получи промокод, зарегистрируйся на сайте или в приложении «Лиги Ставок» и делай ставки. Каждые 500 рублей суммы ставок, сделанных на любое спортивное событие с коэффициентом от 1,40, принесут тебе 1 балл.
  2. Делись игрой с друзьями: 1 шер = 1 балл (не более трех шеров день).

Данные в таблицах обновляются раз в час.

Турнирная таблица делится на три дивизиона. В каждом будет разыгран свой приз. Розыгрыш пройдет 14 июля 2024 года.

  • Ноутбук Apple MacBook Air 13 M2 8/256GB – минимум 101 балл
  • 2 смартфона Apple iPhone 15 Pro 128GB – минимум 51 балл
  • 2 пары смарт-часов Apple Series 7 45mm – минимум 21 балл

Победитель дивизиона выбирается случайным образом, но количество набранных баллов увеличивает его шансы на победу.

Участник, набравший наибольшее количество баллов, будет определен в конце проекта.

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