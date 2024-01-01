Играй

по правилам!

Проходи игру и набирай баллы для рейтинга. За каждый правильный ответ ты получишь 1 балл.

Попасть в турнирную таблицу и участвовать в розыгрыше призов ты сможешь только после того, как наберешь 21 балл. В игре это сделать невозможно, так как в двух раундах всего 18 вопросов.

Есть два способа добрать недостающие баллы:

Получи промокод, зарегистрируйся на сайте или в приложении «Лиги Ставок» и делай ставки. Каждые 500 рублей суммы ставок, сделанных на любое спортивное событие с коэффициентом от 1,40, принесут тебе 1 балл. Делись игрой с друзьями: 1 шер = 1 балл (не более трех шеров день).

Данные в таблицах обновляются раз в час.

Турнирная таблица делится на три дивизиона. В каждом будет разыгран свой приз. Розыгрыш пройдет 14 июля 2024 года.

Ноутбук Apple MacBook Air 13 M2 8/256GB – минимум 101 балл

2 смартфона Apple iPhone 15 Pro 128GB – минимум 51 балл

2 пары смарт-часов Apple Series 7 45mm – минимум 21 балл

Победитель дивизиона выбирается случайным образом, но количество набранных баллов увеличивает его шансы на победу.

Участник, набравший наибольшее количество баллов, будет определен в конце проекта.