Дивизион 1
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Попасть в турнирную таблицу и участвовать в розыгрыше призов могут только игроки, набравшие 21 балл. Чтобы получить бонусные баллы, активируй промокод на сайте или в приложении «Лиги Ставок» и заключай пари (каждые 500 ₽ принесут 1 балл) или делись игрой с друзьями (1 шер = 1 балл; но не более трех шеров в день).
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Проходи игру и набирай баллы для рейтинга. За каждый правильный ответ ты получишь 1 балл.
Попасть в турнирную таблицу и участвовать в розыгрыше призов ты сможешь только после того, как наберешь 21 балл. В игре это сделать невозможно, так как в двух раундах всего 18 вопросов.
Есть два способа добрать недостающие баллы:
Данные в таблицах обновляются раз в час.
Турнирная таблица делится на три дивизиона. В каждом будет разыгран свой приз. Розыгрыш пройдет 14 июля 2024 года.
Победитель дивизиона выбирается случайным образом, но количество набранных баллов увеличивает его шансы на победу.
Участник, набравший наибольшее количество баллов, будет определен в конце проекта.