Получи личный пропуск в киберпанк
ЮMoney запускает лимитированную серию пластиковых и виртуальных карт в стиле Cyberpunk 2077. Это не просто коллекционные предметы: держатели эксклюзивных карт смогут выполнять особые задания и получать призы. Их более 1 500 000 штук: от тематических сувениров до игровых компьютеров и Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077.
Сейчас мы расскажем о вселенной игры, чтобы помочь тебе выбрать карту. Хотя все они выглядят отлично, а пластиковые еще и светятся в темноте!
Получи личный пропуск в киберпанк
ЮMoney запускает лимитированную серию банковских карт в стиле Cyberpunk 2077. Держатели карт смогут выполнять задания, чтобы получить призы. Их более 1 500 000 штук: от сувениров до игровых ПК и Xbox One X в киберпанк-дизайне.
Сейчас мы расскажем о вселенной Cyberpunk 2077 и жителях мрачного будущего.
ООО НКО «ЮМани». Лицензия ЦБ № 3510-К. Количество и сроки выпуска банковских карт Юmoney с специальным дизайном ограничены. Ознакомьтесь с полными условиями предложения на https://money.yandex.ru/cards/promo/cyberpunk. Условия выпускаи обслуживания банковских карт, тарифы и лимиты - на money.yandex.ru.
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