Найт-Сити — худший город Америки. Ты его полюбишь

В 2077 году мегаполис Найт-Сити на побережье центральной Калифорнии назвали худшим местом для жизни в Америке. Зашкаливающий уровень преступности и предельное число людей, живущих за чертой бедности — явно не то, что хочется упоминать в рекламе для туристов. Так почему сюда приезжает все больше людей? Ради лживых обещаний о лучшей жизни и реализации амбиций, конечно же.

История этого места началась в конце XX века с мечты предпринимателя Ричарда Найта. Он захотел построить город будущего, свободный от старых предрассудков и не связанный жесткими законами.

Найт не прогадал, положившись на поддержку крупнейших мегакорпораций — вскоре США распались, а Найт-Сити привлекал все больше инвестиций и развивался невероятными темпами. Правда, амбиции Ричарда повесили мишень на его спину — основателя города нашли мертвым в собственном доме, — но это мелочи. Найт-Сити пережил и это, и множество других катастроф, включая ядерный взрыв.

Сейчас город поделен на 6 районов, разительно отличающихся архитектурой, менталитетом и бандами, контролирующими свои территории не хуже правительства. Самые смелые туристы могут посетить и окраины за чертой города, чтобы полюбоваться на фермы «Биотехники» и заброшенный автономный район Роки-Ридж. Главное делать это через пуленепробиваемое стекло хорошо охраняемого автомобиля — иначе придется иметь дело с кочевниками...