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Корпорации правят миром, а ты идешь против системы

Действие Cyberpunk 2077 разворачивается в недалеком будущем. На первый взгляд оно неплохое: высокие технологии, залитые неоном города, возможность заменить практически любую часть тела на искусственную, улучшенную. Вот только общий уровень жизни рухнул в пропасть: редкие богачи живут как технобоги, а остальные обречены на жалкое существование в нищете.

Главный герой (или героиня) Ви — киберпанк.

Вольный наемник, оснащенный имплантами и желанием извлечь из Найт-Сити максимум. Ви будет находить союзников и заводить врагов, рушить планы корпораций, совершенствовать свое тело и делать себе имя среди банд. Основа жанра киберпанка — это свобода, и в Cyberpunk 2077 ее навалом.

Найт-Сити — худший город Америки. Ты его полюбишь

В 2077 году мегаполис Найт-Сити на побережье центральной Калифорнии назвали худшим местом для жизни в Америке. Зашкаливающий уровень преступности и предельное число людей, живущих за чертой бедности — явно не то, что хочется упоминать в рекламе для туристов. Так почему сюда приезжает все больше людей? Ради лживых обещаний о лучшей жизни и реализации амбиций, конечно же.

История этого места началась в конце XX века с мечты предпринимателя Ричарда Найта. Он захотел построить город будущего, свободный от старых предрассудков и не связанный жесткими законами.

Найт не прогадал, положившись на поддержку крупнейших мегакорпораций — вскоре США распались, а Найт-Сити привлекал все больше инвестиций и развивался невероятными темпами. Правда, амбиции Ричарда повесили мишень на его спину — основателя города нашли мертвым в собственном доме, — но это мелочи. Найт-Сити пережил и это, и множество других катастроф, включая ядерный взрыв.

Сейчас город поделен на 6 районов, разительно отличающихся архитектурой, менталитетом и бандами, контролирующими свои территории не хуже правительства. Самые смелые туристы могут посетить и окраины за чертой города, чтобы полюбоваться на фермы «Биотехники» и заброшенный автономный район Роки-Ридж. Главное делать это через пуленепробиваемое стекло хорошо охраняемого автомобиля — иначе придется иметь дело с кочевниками...

«Валентино» — стиляги, верные традициям

Члены этой банды — настоящие короли латиноамериканского квартала города Виста-дель-Рей, где люди пашут без устали, чтобы обеспечить свое существование.

У «Валентино» мексиканские корни, но к ним присоединяются люди всех национальностей — главное, чтобы они считались с ценностями банды.

Тусовки, безумные гонки, увековечение улиц образами идолов — богини смерти Санта Муэрте и покровителя бандитов Хесуса Мальверде — вот, чем живут эти ребята. А стоит кому-нибудь из полиции заявиться в Виста-дель-Рей в поисках кого-то из банды, местные ни за что не выдадут своих.

Многие знаменитости, никак не связанные с этим районом и «Валентино», часто подражают китчевому стилю банды. Их золотые кресты поверх обнаженной груди, обтягивающие штаны, обилие золота во всем от оружия до имплантатов и другие элементы, кричащие о самоуверенности и агрессии — нечто, к чему невольно хочется стремиться и копировать. А уж если вам нужна прокачанная тачка — «Валентино» предложат лучшие работы, какие только можно найти.

«Шельмы» — кровожадные и развратные анархисты

Секс-работницам Найт-Сити сильно недоставало чего-то, хотя бы отдаленно похожего на профсоюз. Так было до тех пор, пока бывшая проститутка Элизабет Борден не основала стрип-клуб «Лиззис» — вскоре об этом местечке узнал весь Найт-Сити.

Лиззи всегда хорошо обращалась со своими девочками и не давала жестоким клиентам их обижать.

Неудивительно, что самые красивые и талантливые дамы работали именно в ее заведении. Правда, однажды опекунство Борден сыграло против нее: Лиззи убила человека из «Тигриных когтей» за то, что тот изнасиловал ее девочку. «Когти» ответили ужасающим набегом на «Лиззис», в ходе которого разрушили клуб и убили его владелицу.

Но агрессия «Когтей» спровоцировала восстание и появление «Шельм» — банды ночных бабочек, анархистов и сексуальных меньшинств, готовых постоять за себя уже самостоятельно. Их вы заметите сразу и не сможете оторвать взгляда: «Шельмы» носят одежду и аксессуары, кричащие о проституции и фетишах, а еще черепа и прочую символику смерти. Их образ жизни — секс и убийства.

«Тигриные когти» — неоновые воины-гонщики

Заклятые враги «Шельм» — банда из классического японского микрорайона, Джапан-тауна. Ее конфликт с секс-анархистами обостряет и то, что один из основных бизнесов «Тигриных когтей», помимо казино, — бордели. Но и о культурном наследии они не забывают: для обсуждения важных вопросов банда собирается в местном синтоистском святилище.

«Когти» отлично владеют приемами смешанных единоборств, которые оттачивают в спорткомплексе «Купол» — там они соревнуются, в том числе, с якудза борцами MMA.

Когда кулаков недостаточно, члены банды предпочитают холодное оружие вроде катан, танто и других смертоносных клинков. Пистолеты и пистолеты-пулеметы они, конечно, тоже носят, но пользуются лишь дешевыми моделями из пластика. Куда охотнее «Тигриные когти» тратятся на первоклассные мотоциклы — опытные водители даже устанавливают специальные импланты, чтобы гонять по улицам города еще эффективнее.

Если вам не повезет встретиться с кем-то из «Когтей» в бою, то вы вряд ли успеете их распознать. Представители этой банды часто заменяют кожу огнеупорным риалскином, покрытым светящимися тату с изображениями японских демонов и микрочипами, от которых сбоят системы наведения. Красивое, но в буквальном смысле смертельное зрелище.

«Вудуисты» — религиозные покорители киберпространства

Бросать проекты на полпути плохо — инвесторам Найт-Сити стоило усвоить этот урок пораньше. После того как они свернули строительство курорта в Пасифике, работавшие там гаитяне отказались возвращаться домой. Вместо этого они захватили недостроенные отели и спа-салоны, объявив район своим. Власти, конечно, попытались согнать иммигрантов, но нарвались на мощное сопротивление в лице так называемых «Вудуистов».

Эта банда осталась верна традициям своего народа, но серьезно осовременила их под современные реалии.

Так, они верят в бессмертие в Сети, которой правят всезнающие искины, а жрецами «Вудуистов» считаются лучшие нетраннеры. Что логично, ведь они подчинили себе цифровое пространство и получили доступ к знаниям, о которых обычные люди и не догадываются.

Хотя «Вудуисты» — к слову, сами они себя так не называют — крайне серьезно относятся к своей религии, постоянно торчат в Сети и поддерживают образ загадочных людей, это все же еще одна городская банда. Они часто устраивают налеты и отстаивают свою территорию, но делают это преимущественно с помощью взлома и кражи данных. «Вудуисты» презирают огнестрел, предпочитая мачете. Страшнее всего их скрытные киллеры — «тени» — с голографическими черепами-масками, убивающие врагов иглами.

SAMURAI — легенды рока с темным прошлым

Немалый вклад в поп-культуру Cyberpunk 2077 внесла музыкальная группа SAMURAI из начала нулевых. Они начинали с ночных клубов средней паршивости, но однажды группа дождалась звездного часа: их выступление заказал сам глава Universal Music.

С тех пор карьера музыкантов пошла на взлет: первые места чартов, гастроли, сплошные хиты. Но через несколько лет SAMURAI вдруг распались.

После этого солист и гитарист группы Джонни Сильверхенд успешно начал сольную карьеру и успел натворить много дел, прежде чем, вроде как, умереть... Но даже если Джонни действительно мертв, его имя в Cyberpunk 2077 ты, поверь, будешь слышать даже слишком часто.

Кстати, хоть в детально проработанный мир игры легко поверить, тебе, возможно, будет интересно узнать, что в реальности хиты SAMURAI сочинила и записала шведская хардкор-панк группа Refused. Они молодцы

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Все вышеперечисленное — лишь верхушка айсберга, жалкий килобайт от богатого мира Cyberpunk 2077. Играя за Ви, тебе предстоит изучать улицы и районы Найт-Сити, ввязываться в самые непредсказуемые истории и постоянно принимать важные решения. А пока ты ждешь игру, самое время наконец определиться с дизайном карты ЮMoney и нажать кнопку ниже.

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ООО НКО «ЮМани». Лицензия ЦБ № 3510-К. Количество и сроки выпуска банковских карт Юmoney с специальным дизайном ограничены. Ознакомьтесь с полными условиями предложения на https://money.yandex.ru/cards/promo/cyberpunk. Условия выпуска и обслуживания банковских карт, тарифы и лимиты – на money.yandex.ru. GOG.COM – зарегистрированный товарный знак компании GOG sp. z.o.o в Польше и других странах.

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