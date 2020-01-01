Лига бомбардиров
Собери команду бомбардиров и выиграй
100 000 рублей и футболки топ-клубов от bwin
100 000 рублей и футболки топ-клубов от bwin
Как играть?
Создай виртуальную команду из 5 реальных футболистов
Получай очки и выигрывай призы
Забитые голы и голевые передачи превращаются в очки твоей команды. Сухие матчи и карточки не имеют значения – только результативные действия.
Призы
Призовой фонд для победителей каждой игровой недели – 100000 ₽ на счет bwin (при условии сделанной ставки на 1000 ₽)
Розыгрыш трех футболок любимого клуба между всеми участниками каждую игровую неделю
Призовой фонд для победителей каждой игровой недели – 100000 ₽ на счет bwin (при условии сделанной ставки на 1000 ₽)
Розыгрыш трех футболок любимого клуба между всеми участниками каждую игровую неделю